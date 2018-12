Description du lot :

Indochine offre un pack exclusif : son Disque de Platine " 13 " ainsi qu'une rencontre lors du dernier concert de leur tournée aux enchères pour Viva for Life - © Tous droits réservés

Encadrement doré au format paysage ; 70x50 cm ; en double couche ; 2cm de largeur de cadre ; 3cm d’épaisseur. Sous la vitre, deux couches se superposent pour manifester un effet de relief sur un fond bleu ciel. Sur la gauche, la pochette de l’album représente Maurane et Jacques Brel dans un style surréaliste. Sur la droite, le disque de Maurane est posé et entouré d’un disque doré. Sous ce dernier, une plaque dorée gravée avec la mention spéciale " Disque d’Or offert à Viva For Life pour la vente de plus de 10.000 albums de Maurane " Brel " en Belgique ".

Une attestation fiscale de la valeur du don sera délivrée à l’acquéreur. Celle-ci ne couvre toutefois pas la valeur marchande de l’objet. La valeur marchande correspond au prix moyen du bien dans le commerce, soit 500€ pour cet objet.

