Inauguration du DELTA ce samedi 21 septembre... En toute complicité sur VivaCité

Inauguration du Centre culturel de la Province de Namur : Le DELTA - ce samedi 21 septembre de 14h à 16h, sur les ondes de VIVACITE.

La Maison de la Culture de la Province de Namur devient "Le Delta" !

La Province de Namur a lancé un vaste chantier de rénovation et d’extension de sa maison de la culture. Au-delà de la transformation architecturale, c’est tout le projet qui a été repensé, re-réfléchi, et reconstruit. À la nouvelle forme, s’ajoutent donc un nouveau "fond"… et un nouveau nom !

En vis-à-vis de cet investissement, c'est une nouvelle programmation qui se décline non dans une salle mais dans trois. C'est un tout nouveau concept également : au lieu de diffusion antérieur s’ajoute la notion de "tiers-lieu" ; l’espace devient ainsi un véritable lieu de vie, c'est aussi une toute nouvelle façon de travailler entre les équipes… Très vite,s'est imposée la volonté d'une nouvelle dynamique mise en place sous l'enseigne de ce nouveau nom : DELTA.

Le projet augmente la superficie de l’édifice de 4500 m2 à 6000 m2. Des tas de nouveautés verront le jour mais dans le respect de l’existant et de l’œuvre de Victor Bourgeois. Le projet préserve à peu de choses près la construction existante, mais la façade en arc de cercle se voit surélevée d’un niveau et sera prolongée par un porche d’accueil et une rotonde à l’avant, tandis que l’arrière sera grandement étendu. L’ensemble ayant été voulu aéré et lumineux : les concepteurs du projet ont clairement voulu laisser entrer le soleil… et permettre au public de découvrir les œuvres d’art qui demain envahiront les lieux à la lueur du jour.



Plein de bonnes surprises tant à l’intérieur qu’à l’extérieur : un espace muséal surélevé dans le bâtiment de Victor Bourgeois permettant d’accueillir des œuvres monumentales, un jardin richement fleuri – dans l’esprit de celui imaginé à l’origine par René Pechère – une terrasse, une grande salle de spectacle dotée d’un deuxième balcon, une salle de spectacle dans la rotonde pouvant être configurée en théâtre, cinéma ou cirque…



De superbes outils fonctionnels et modulables… répondant aux nécessités culturelles et aux besoins techniques et scéniques d’aujourd’hui et de demain.