Imagine Dragons débarque sur Vivacité avec sa nouvelle vidéo !

Originaire de Las Vegas, Imagine Dragons est en passe de devenir, après 10 ans d'existence, un des poids lourds du rock international !

La liste non exhaustive de leurs hits comprend des titres comme "Thunder", "Believer" ou encore "Whatever it takes".

Le groupe vient de publier son quatrième album "Origins" en novembre et ce pourrait bien être celui de la consécration auprès d'un plus grand public !

Pour s'en persuader, il suffit de jeter une oreille sur leur nouveau single "Bad Liar" qui est en train de s'imposer sur toutes les ondes, y compris sur Vivacité ou il rentre immédiatement en playlist !

Le clip qui accompagne "Bad Liar" parait aujourd'hui et on vous propose de le découvrir tout de suite ci-dessous !

