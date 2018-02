Ils transforment les déchets plastiques en mobilier urbain !

A Amsterdam, chaque personne produit environ 23 kg de déchets plastiques par an. Face à ce constat, l'entreprise "The New Raw" a lancé le projet "Print your City" dont l'idée est de transformer les sacs plastiques en mobilier urbain grâce à l'impression 3D.

Matériels à usage unique, emballages superflus, bouteilles en plastique… Tous ces déchets envahissent nos poubelles, parfois nos rues ainsi que les mers et les océans. Les solutions de recyclage sont fort heureusement de plus en plus nombreuses.