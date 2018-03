Ils ne tombent jamais malades... Voici leurs secrets !

Voici quelques secrets dévoilés de ceux et celles qui ne tombent jamais malades !

On le sait, le manque de sommeil, la consommation d'alcool, le mental et bien d'autres gestes se répercutent sur notre santé !

Il a été prouvé que le manque de sommeil fait prendre du poids, nous rend irrités et affaiblit notre système immunitaire. Alors, n’hésitez pas à faire une sieste dans l’après-midi, surtout si vous n’avez pas beaucoup dormi la nuit. Le meilleur moment pour faire sieste " énergisante " est entre 13 h et 15 h !

Ils évitent les soirées trop arrosées...

Et oui, ce sont de grands sages ! Bien que nous ayons l’impression de tomber dans un sommeil profond après une nuit bien arrosée, l’alcool perturbe notre cycle de sommeil et compromet la qualité de celui-ci. Le sommeil améliore pourtant considérablement notre système immunitaire. Réduire la consommation d’alcool aidera notre corps à se protéger des bactéries nuisibles. De plus les soirées tardives alcoolisées empirent les insomnies.