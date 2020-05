Ils créent un cuir végétal à base de cactus pour épargner les animaux et l'eau

Le cuir, ce matériau préparé à partir de la peau d’un animal, se décline sous un panel gigantesque de formes et est principalement utilisé dans la mode, pour l’habillement mais aussi pour le mobilier et la déco. L’industrie du cuir représente d’ailleurs un capital d’environ 78 milliards d’euros selon "sain-et-naturel.com" tant il est en notre quotidien. Ce matériau très prisé n’épargne évidemment pas les animaux ni l’environnement. En réaction à cela, des cuirs organiques, ou éco-cuirs font de plus en plus leur apparition sur le marché de l’industrie du textile. Adrien Lopez Velarde et Marte Cazarez sont tout deux citoyens du Mexique. Depuis de nombreuses années, ils se sont mobilisés pour pouvoir inverser la tendance et trouver une parade pour épargner les animaux et la consommation d’eau non négligeable pour la production du cuir. Ces fervents de la préservation de la planète ont alors recouru à leur ingéniosité pour faire la peau à ce cuir traditionnel. Leur rêve de créer un cuir végétal allait se concrétiser grâce au végétal des plus symboliques de leur contrée : le cactus ! Un rêve, une volonté écologique et un végétal florissant : le cocktail détonant pour inverser la tendance.

Nos deux entrepreneurs du Mexique ont travaillé longuement pour trouver une alternative au cuir traditionnel et qui soit non seulement respectueuse de l’environnement, mais qui de surcroît aurait l’apparence et la sensation du vrai cuir. Les cofondateurs de ce nouveau produit ont développé une technique pour transformer les cactus en un cuir végétal qui semble si réaliste, pour ainsi dire à l’identique au cuir animal. Ils l’ont appelé Desserto et il est fabriqué à partir de cactus cultivés dans leur plantation dans l’État mexicain des Zacatecas. Le cactus est connu pour sa peau robuste et épaisse, ce qui en fait la texture parfaite pour simuler le cuir animal. "L’idée d’utiliser cette matière première a été conçue parce que cette plante n’a pas besoin d’eau pour se développer, et il y en a beaucoup dans toute la République mexicaine" Lopez Velarde Les feuilles matures sont coupées à partir de plantes de cactus biologiques, nettoyées, écrasées, puis laissées puis sécher au soleil pendant trois jours avant le traitement. La matière peut ensuite être teinte naturellement en utilisant des méthodes développées par Adriano Di Marti, de la société López Velarde et Cázarez. Cela rend le cuir végétal certifié biologique et peut résister à une utilisation régulière pendant près d’une décennie comme le certifie "sain-et-naturel.com".

Jusqu'à présent, l'entreprise a créé des sièges d'auto, des chaussures, des sacs à main et même des vêtements. Et comme il est fait de matière organique, leur cuir respire, ce qui est souvent un problème avec les alternatives synthétiques. Un autre avantage pour l'environnement, le cuir de cactus est partiellement biodégradable et ne contient pas de plastique, un autre problème avec le cuir synthétique. Cela en fait une véritable alternative au cuir animal qui n'a presque pas d'impact négatif sur la planète. L'accueil du cuir de cactus a été extrêmement positif, le matériau étant loué pour sa flexibilité, sa douceur, son toucher et sa couleur. Actuellement, la marque négocie des projets avec des acteurs majeurs dans divers secteurs et s'efforce de rendre le matériel plus accessible aux moyennes et petites entreprises. Donc, avant de le savoir, vous pourriez vous retrouver à mettre une paire de chaussures en cuir cactus. Ces créateurs sont inspirants ! A l'heure de la crise sanitaire que nous traversons, nos questionnements vont bon train à l'égard de nos modes de consommation, de nos modes de vie. "Si chacun fait sa part" de colibri selon la légende amérindienne bien connue, alors la vie en sera plus belle. Parce qu'il n'est pas de petites choses pour rendre le monde meilleur, voici donc cette belle histoire inspirante qui nous vient du Mexique et, qui sait, qui donnera l'élan à d'autres créateurs de notre nouveau monde.

Desserto – facebook Desserto.com