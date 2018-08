Il fait la taille d'un rat et est génétiquement...un cousin de l'éléphant

Souvent appelés rats à trompe, musaraignes à trompe voire musaraignes-éléphants à cause de leur apparence, ils forment, en fait, une famille de 19 espèces à part. Voici les sengis... Ils font partie des plus petits mammifères d’Afrique...

Un rat avec une trompe ? Une musaraigne-éléphant ? Leur apparence rigolote et peu commune donne lieu à un tas de surnoms. Mais en réalité, ces qualificatifs ne sont pas si hasardeux puisque les sengis ont un point commun avec ces espèces précédemment citées, notamment avec l'éléphant : leur long et mince museau flexible. Il leur permet de déterrer et d'attraper des insectes, leur principale source de nourriture. Vous ne pourrez croiser des sengis qu’en Afrique dans les savanes, les prairies, les bordures de forêts ou les déserts. Une chance si vous croisez l’animal : le sengis fait partie des plus petits mammifères du continent !

Mais leur petite taille est loin d’être une faiblesse. Pour se défendre face aux gros prédateurs, ils peuvent compter sur plusieurs atouts. Déjà, leurs longues et puissantes pattes arrières leur assurent une course très rapide, allant jusqu’à 30 km/h chez certaines espèces. Et pour ne pas être gênées par d'éventuels obstacles lors de leur fuite, plusieurs espèces entretiennent un véritable réseaux de sentiers. Elles balayent les branches, les feuilles et les herbes denses avec leurs pattes et leur front. Jusqu'à la moitié de leur temps éveillé peut être consacrée à cette tâche.

Un pollinisateur

Autre particularité : une des espèces, Elephantulus edwardii, présente en Afrique du Sud, utilise aussi son long nez pour pomper du nectar. Il déplace ainsi du pollen, permettant la pollinisation et la reproduction de la plante, une caractéristique plutôt rare chez les mammifères.

Plus étonnant encore : génétiquement parlant, les sengis sont plus proches des éléphants, que des musaraignes.