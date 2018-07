Il déteste vraiment quand vous faites CHAT !

Et oui, votre chat vous adore mais pas tout le temps non plus... Il est des choses chez vous qui l'insupporte, des comportements qu'il déteste plus que tout.

1. Votre manie de faire du bruit...

Le chat est un animal des plus paisibles qui soit, il aime le calme. Malheureusement pour lui, il possède une ouïe ultra développée. Ainsi, lorsque vous vous mettez à crier de joie, de colère ou lorsque vous mettez le volume de la télévision ou de la sono à fond, cela a le don de l’agacer profondément. Alors un conseil, lorsque votre chat est à proximité : baissez le volume !

2. Votre fâcheuse tendance à vous parfumer...

En plus de l’ouïe, le chat possède un odorat particulièrement aiguisé qui lui permet de sentir et de capter des odeurs que vous ne soupçonnez même pas. Et au cas où vous ne le sauriez pas, il déteste les fortes odeurs. Ainsi, entre les odeurs de parfums, de déodorants, de produits nettoyants, de fumée ou encore d’aliments (comme l’ail et les agrumes) que vous dégagez au quotidien, votre chat a vraiment de quoi vous détester.

3. Votre amour pour l'eau...

Les chats ne sont pas de grands amateurs d’eau, on peut même dire qu’ils l’évitent comme la peste. La preuve, ils boivent peu et uniquement lorsqu’ils ont vraiment soif... De vrais chameaux ! Ainsi, lorsque votre chat vous voit vous prélasser dans de bons bains chauds, laver la vaisselle ou encore vous asperger le visage d’eau, non seulement il ne vous comprend pas mais en plus il trouve ça vraiment ragoûtant.

4. Votre laisser aller...

S’il y a bien une chose sur laquelle votre chat ne déroge pas, c’est la propreté de son environnement mais aussi et surtout de sa litière. Or, disons les choses franchement, il vous arrive de ne pas nettoyer ses gamelles d’eau et de nourriture avant de vous coucher ou encore d'”oublier” de changer sa litière. Sachez-le, ce laisser-aller ne passe pas aux yeux de ce maniaque de la propreté qu’est votre félin.

5. Votre affection débordante...

Oui, votre chat est affectueux mais lâchez-le un peu ! Ce n’est pas une peluche non plus, et s’il y a bien quelque chose qu’il ne supporte pas, c’est que vous le traitiez comme tel. Au cas où vous ne le sauriez pas, le contact physique est avant tout un signe de domination chez nos amis félins. Alors oui, votre chat aime les câlins mais uniquement lorsque c’est lui qui l’a décidé.

Voilà, c'est comme Chat !