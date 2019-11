Hypnose grossesse et accouchement

Il y a aussi des aspects pratiques comme par exemple l'arrêt tabac . Le tabac impacte la fertilité de la future maman et du futur papa. Si on souhaite avoir un bébé et mettre toutes les chances de son côté, il vaut mieux arrêter de fumer un an avant de procréer.

Toutes ces questions qui peuvent être très envahissantes vont finir par provoquer des angoisses et de l’anxiété. Et donc, ça, on le travaille en hypnose.

cropped shot of hypnotist with pendulum hypnotizing young woman with closed eyes - © LightFieldStudios - Getty Images/iStockphoto

Est-ce que l’hypnose peut aider à physiologiquement gérer des douleurs ou un mauvais sommeil ?

Pregnant woman sleeping in bedroom at home - © Youngoldman - Getty Images/iStockphoto

Au niveau du sommeil, avec un ventre de plus en plus volumineux, il devient en effet de plus en plus difficile de trouver une position de sommeil confortable. Avec l'hypnose, on va travailler afin que la femme enceinte puisse se sentir confortable dans la position qui est adéquate.

Au niveau de la gestion de la douleur, on va travailler sur les sensations et sur ce qu’on appelle l’effet de la douleur totale. L’effet de la douleur totale, c’est le fait d’avoir mal qui fait qu’on se concentre sur sa douleur, plus on est concentré sur sa douleur, plus on se referme sur soi et plus on est refermé, plus on ressent la douleur. Donc on va travailler ces différents aspects-là, en hypnose, en sachant que le terrain anxieux lors d’une grossesse, est souvent présent et que l’anxiété et la douleur ça se nourrit.

Est-ce que la femme enceinte durant toute sa grossesse peut gérer plusieurs problèmes ou se focalise-t-on sur quelque chose de bien précis ?

Généralement les problèmes sont liés. On les hiérarchise. Si on en détricote un, le reste suit…

En hypnose on travaille vraiment sur tous les terrains. On se dit qu’un terrain développe une peur qui développe une angoisse et on travaille sur la base.

Il y a aussi tout ce qui est l’appréhension de l’après. " Comment est-ce que je vais gérer ce quatrième enfant ?" "Il faut que je continue à travailler. Comment je vais faire ? " Tout ce travail est souvent accompagné d’une thérapie de couple, familiale pour que la grossesse soit vécue par toute la famille.