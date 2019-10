Hugues : "Il faut se mettre à l'abri sur la bande d'arrêt d'urgence !"

Lorsqu’à une sortie, la file remonte sur l’autoroute, le porte-parole de Vias rappelle ce matin qu’il est interdit de se réfugier sur la bande d’arrêt d’urgence, il faut rester sur la bande de droite. La sortie que vous devez emprunter est saturée, vous faites quoi ?

Benoît Godart, porte-parole de Vias, l’Institut pour la Sécurité routière, a filmé une scène qui aurait pu se finir par un accident. La dashcam dans sa voiture a enregistré un camionneur surpris par une remontée de file sur la route, ce qui l’a forcé à freiner brutalement et a fait partir le camion en ciseaux, heureusement, sans occasionner de dégât. Benoît Godart profite de l’occasion pour rappeler qu’il est interdit, en cas de remontée de file, de se mettre sur la bande d’arrêt d’urgence même si de nombreux automobilistes le font pour se mettre en sécurité. C’est une infraction passible d’une amende de 174€.

La sortie que vous devez emprunter est saturée, vous faites quoi ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Pour Hugues de Jemeppe sur Sambre, il faut utiliser la bande d'arrêt d'urgence : "Quand vous êtes sur l'autoroute et que la sortie est bouchée, vous restez sur la bande de droite où il y a des camions qui arrivent à 90km/h ? Non, vous allez vous mettre en sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence et faire la file avec les autres sinon on bloque la route. Je suis constamment embêté par les embouteillages, il n'y a plus de circulation possible et on vient nous dire qu'il ne faut pas faire la file et rester sur la bande de droite où tout le monde roule. Non, il faut se mettre à l'abri ! C'est nécessaire pour la fluidité du trafic ! Il faut simplement rallonger la sortie. (...) Il faut comprendre que les gens ne vont pas rester sur la bande de droite de la route. Tous les matins c'est comme ça".

Patrick de Somme-Leuze en Hainaut ne partage pas l'avis de Hugues. Pour lui, il faut respecter la loi : "Je reste sur la bande de droite parce qu'il y a un code de la route et il faut le suivre et le respecter. (...) Je voudrais aussi prendre la bande d'arrêt d'urgence mais si une ambulance doit passer ou qu'il y a une personne malade et qu'elle doit quitter l'autoroute, elle ne peut plus. Au final, si on fait ça, la bande d'arrêt d'urgence sera aussi embouteillée parce que ceux qui ne devront pas sortir vont se mettre aussi sur la bande d'arrêt d'urgence et bloqueront les autres. En faisant ça ils mettent tout le monde en danger !".

