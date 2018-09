House of Cards: la saison finale débarque en novembre sur Netflix, sans Frank Underwood/Kevin Spacey

Embarrassé par les accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles portées contre l'acteur de sa série "House of Cards" Kevin Spacey, Netflix devait trouver un moyen de faire disparaître son président des États-Unis.

Visé par une enquête de Scotland Yard portant sur deux agressions sexuelles et une quinzaine de cas de harcèlement notamment sur le plateau de la série, on savait que l'acteur avait été définitivement écarté de cette sixième et dernière saison de "House of Cards" qui débute le 2 novembre prochain.

Dans un trailer publié ce mercredi 5 septembre sur ses réseaux sociaux, Netflix a dévoilé le sort réservé à Kevin Spacey. On y voit Claire Underwood habillée en noir, s'adresser à la pierre tombale de son époux: "Je vais tout de même te dire ça Francis. Quand ils m'enterreront, ça ne sera pas au fond de mon jardin. Et quand ils viendront me rendre hommage... ils devront faire la file".

Pour rappel, Kevin Spacey qui détenait le rôle-titre a été mis à la porte par Netflix après plusieurs accusations d’agressions sexuelles lors du mouvement #MeToo. La série s’est donc recentrée sur Claire Underwood, interprétée par Robin Wright, devenue présidente des États-Unis lors de la précédente saison.