Hoshi exprime son ras le bol des propos polémiques de Fabien Lecoeuvre : "Ça suffit"

La chanteuse de 25 ans en a marre que Fabien Lecoeuvre ressasse les propos outrageux proférés à son encontre il y a six mois. Ce 20 octobre dans Touche Pas à Mon Poste, le biographe et chroniqueur a une énième fois fait son mea culpa sur cette affaire, ce qui a le don d’agacer la principale intéressée.

Dans L’Instant De Luxe il y a quelques jours, l’ancien chroniqueur d’Europe 1 avait regretté "amèrement" ses propos tout comme "l’absence de dialogue" entre les deux parties. "Elle m’aurait téléphoné, on se serait vu, on en aurait même parlé au téléphone… Elle n’y est pour rien. C’est malheureux parce que c’est une situation qui a enflé, mais elle n’a pas forcément souhaité ça non plus, parce que ça ne doit pas être une personne méchante" avait-il ajouté.

Sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna cette fois, Fabien Lecoeuvre a répété les mêmes propos. "Evidemment, je regrette parce que l’erreur est humaine. Moi j’ai eu beaucoup de peine. De lui avoir fait de la peine, ça m’a aussi meurtri parce que je ne voulais pas lui faire de la peine à ses parents ou à sa grand-mère".

Il s’est ensuite défendu sur son attitude : "J’étais à la quatrième interview de la journée, j’en avais marre, ma mère était à l’hôpital pour un cancer et j’ai mis le mauvais qualificatif. Le mot 'effrayant', moi je le dis tout le temps dans la vie. Son album s’appelle 'Etoile flippante', j’ai pris un mauvais synonyme".

L’auteur français a toutefois reconnu ne pas avoir tenté de contacter directement Hoshi pour s’excuser. "J’ai appelé son attaché de presse que je connais bien, sa manageuse apparemment c’est aussi sa compagne, et apparemment il y avait une espèce de blocus".