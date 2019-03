Honeylogy : de la cire d'abeille à la place de l'aluminium !

Le concept

En octobre dernier, 18 rhétos de l'école SFX2 de Verviers se sont lancés dans un projet visant à soutenir la cause du climat.

Pour cela, il leur fallait une idée: Honeylogy.

Honeylogy, c'est un produit écologique, biologique qui favorise le zéro déchet. Il s'agit en faut d'un tissu imbibé de cire d’abeille pour en faire un emballe zéro-déchet. Ce produit permet en fait de remplacer l’aluminium et le cellophane qui contribuent fortement au réchauffement climatique.



Vous avez peut-être déjà vu ce nouveau type d'emballe dans des magasins bio de notre région mais ce qui fait la différence de Honeylogy, c'est sa dimension pratique et unique. En effet, dans la plupart des magasins, vous le retrouverez sous forme carrée tandis que Honeylogy le fabrique sous forme de rouleau.



Si nous avons attisé votre curiosité, voici quelques questions/réponses qui peuvent vous en apprendre plus sur le produit :

• " Quelle est la durée de vie de mon palumiel ? "

-> Avec une utilisation journalière, il peut vous rester fidèle jusqu’à une année complète

• " Comment laver mon palumiel ? "

-> Le rincer à l’eau froide et au savon suffit à le rendre à nouveau propre

• " Quels sont les aliments que je peux conserver dans mon palumiel ? "

-> Vous pouvez tout y emballer excepté la viande crue

• " Comment puis-je commander ? "

-> Via la boutique Facebook, notre site internet ou dans le magasin " L’orchestre à pots " (rue de l’Harmonie, 18, Verviers) où nos produits sont désormais disponibles à la vente !

• " Comment puis-je vous payer ? "

=> Plusieurs moyens sont à votre disposition :

-> Par virement bancaire sur le compte BE62 0018 4951 4861 avec votre NOM et Prénom en communication libre (si vous passez par le site internet ou Facebook)

-> Chez le commerçant lui-même si vous passez directement à " l’orchestre à pots "

• " Où puis-je venir retirer mon palumiel ? "

-> A l’école Saint-François Xavier II de Verviers ou au magasin " l’orchestre à pots " (n’hésitez pas à nous dire qu’elle est votre préférence



Pour en savoir plus, c'est par ici => Honeylogy