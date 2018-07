Hollywood bientôt accessible en téléphérique ?

"Sa renommée a cependant eu des effets négatifs, comme l'augmentation de la circulation dans les quartiers résidentiels tout proches et des problèmes de sécurité", souligne le texte. "L'idée d'un téléphérique a déjà été proposée par le passé et s'est récemment imposée comme une solution potentielle".

L'environnement...

Le trajet, long d'1,6 km, prendrait autour de six minutes en téléphérique, dans chaque sens. Bien que l'installation soit amenée à être érigée sur un terrain appartenant à la Warner, la société entend demander l'avis de la ville, des riverains et d'associations environnementales.

Le feu vert du conseil municipal de Los Angeles sera de toutes façons nécessaire avant la mise en route du projet, pour lequel aucun calendrier n'a encore été établi.

"Nous pensons proposer la solution ayant le plus faible impact sur l'environnement, protégeant et préservant le parc Griffith et les quartiers résidentiels alentour", avance la Warner.

Rénovées et repeintes en 2012, les lettres géantes ne sont pas accessibles au public, mais il est possible de s'en approcher suffisamment par l'arrière en empruntant un sentier sur le mont Lee, où vivent de nombreuses stars du monde du divertissement.