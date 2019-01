Henri PFR nous présente son nouveau single 'Easy'

Le DJ, musicien et compositeur belge Henri PFR était l'invité du 8/9 ce matin .

Après avoir remporté vendredi dernier le D6bel Music Award Dance et électro, ce matin, Henri PFR vient nous présenter ce nouveau titre" Easy" qui sort demain !

Pré-commandez le nouveau single de Henri PFR et tentez votre chance pour participer au tournage de son clip. https://www.instagram.com/henripfr/

Au total ce sont six prix que Henri PFR a remporté depuis l'année dernière. Chaque nouveau single qui sort est un carton !

Ces prix donnent un coup de boost pour retrouver la confiance en soi.

Ce qui fait la beauté de la scène belge c'est que tous les artistes s'entendent !

Le succès de Until the end, Home ou encore de Flames a permis l’année dernière à Henri PFR de se retrouver sur les plus grandes scènes de festivals belges comme Tomorrowland ou les Francofolies de Spa.

Henri PFR , est également devenu ambassadeur de l'UNICEF. Il partira du 04 au 11 février pour une mission humanitaire en Côte d'Ivoire;l'une de ses nouvelles priorités.