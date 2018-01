Henri PFR, grand gagnant des D6bels Music Awards!

Il collabore avec le producteur allemand Robin Schulz pour qui il remixe son titre " Sugar ". Ils produiront ensemble " Wave Goodbye " un morceau unique présent sur le dernier album Robin Schulz.

Henri sortira ensuite sur le prestigieux label Sony Music : "One People", "Home" et en octobre 2016 "Until The End" qui le propulse en tête des charts pendant plusieurs mois. La version acoustique d’" Until The End " démontre la qualité musicale du titre, dont la mélodie s’avère lumineuse et envoûtante.

Retrouvez le palmarès complet sur https://www.rtbf.be/d6belsawards/