Hélène Ségara révèle les raisons de son départ des Enfoirés

D’autres anciens réfléchissent à un tel come-back mais sous certaines conditions. C’est notamment le cas d’ Hélène Ségara qui s’est confiée sur son choix de quitter Les Enfoirés il y a six ans.

Des nouvelles têtes font leur apparition et des visages bien connus du spectacle au profit des Restos du Cœur ressurgissent comme le retour de Carla Bruni dans la troupe après 14 ans d’absence.

La chanteuse Hélène Ségara a récemment confié à la radio Chante France pourquoi elle avait décidé de quitter la troupe des Enfoirés il y a six ans.

Hélène Ségara fait ses adieux aux Enfoirés en 2015 après 17 années presque ininterrompues de participation au fameux show des Restos du Cœur.

Alors qu’elle n’avait encore jamais expliqué les raisons de son départ, elle s’est étendue sur celles-ci le 15 janvier à la radio Chante France nous apprend Paris Match.

"Pendant 17 ans, j’y suis allée, cela demandait beaucoup d’organisation et moi, être bénévole avec deux enfants, c’était faire garder mes enfants, les quitter un certain temps. Les Restos du Cœur, ce ne sont pas que les concerts qu’on voit le soir. Il y a des répétitions dès le matin, l’après-midi, des concerts le soir et c’est souvent une semaine à dix jours. Pour le noyau dur, cela représentait beaucoup de travail" dévoile la chanteuse.