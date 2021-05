Hélène Ségara, déçue du showbiz suite à sa maladie : "La moitié du métier s’est détournée de moi"

Cela fait environ dix ans qu’Hélène Ségara est en effet touchée par une dégénérescence maculaire, une maladie qui touche la rétine.

"Je suis toujours suivie par de grands professeurs mais je me dis qu’il y a tellement de gens qui ont des problèmes de santé, beaucoup plus qu’on ne le croit et surtout il y a des gens qui ont un diagnostic vital qui est en jeu. Moi je n’en suis pas là. Je me dis : 'Il faut que je sois forte, que je travaille et que j’amène ce message aux gens : rien n’est insurmontable'" a notamment expliqué la chanteuse.

►►► À lire aussi : Vianney, coach à The Voice France : la production est enchantée de son travail

Cette maladie, pour laquelle elle a subi pas moins de 17 opérations d’après Paris Match, l’a tenue loin de la scène mais aussi du milieu artistique en général, elle qui s’était déjà éloignée des Enfoirés pour raisons personnelles.

Beaucoup de gens m’ont tourné le dos au moment le plus critique.

"Au tout début quand les choses ont démarré, on était vraiment désarmé. Cela a pris une tournure très difficile au départ et surtout on m’a annoncé des diagnostics qui n’étaient pas bons, assez graves, et à ce moment-là, la moitié du métier s’est détournée de moi en pensant que j’étais foutue, tout simplement" déplore-t-elle encore aujourd’hui.