Hastière : promenade guidée à la rencontre de l'histoire et de la nature

ce samedi 26 septembre à 14h30 aurai lieu une promenade guidée « DE TAHAUT A INZEMONT… HISTOIRE PRESTIGIEUSE ET NATURE FASCINANTE »,

Le samedi 26 septembre à 14h30, c’est à une balade originale et inédite que sont conviés les curieux et les amoureux d’histoire et de beaux sites, au départ d’Hastière-Lavaux, avec Jonathan Porignaux, pour partir à la découverte de Tahaut et Inzemont, entre vallée et plateau.

C’est la seconde fois, dans le cadre du cycle des visites thématiques, qu'une balade à travers la bucolique vallée du Feron est programmée, pour explorer ses villages, riches d’histoire et d’activités inattendues et insolites, après la balade de l’an dernier qui n’avait pu répondre à toutes les demandes. Jonathan Porignaux vous emmènera au fil de la rivière, entre Tahaut, qui connut autrefois une intense activité industrielle, et le hameau d’Inzemont, belvédère surplombant la rive gauche de la Meuse. Il vous permettra de revivre de riche passé et de découvrir les indices de ces activités, souvent insoupçonnables pour des yeux non avertis. Jonathan replantera le décor historique, grâce à ses évocations et à l’aide de documents qui vous permettront de comprendre pourquoi et comment ces hameaux se sont développés. Une manière différente de voir ces lieux un peu hors de sentiers battus, authentiques et naturels !

La participation s’élève à 5,- € Par personne.

Le programme complet et toutes les informations détaillées sur cette promenade sont à présent disponibles sur le site internet www.hastiere-tourisme.be, où les documents des prochaines balades sont aussi téléchargeables au format " pdf "