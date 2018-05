On ne doit plus le rappeler : la Hesbaye, une terre d’exception et c’est là, au lieu-dit Vanova que nous sommes allés à la rencontre de Vincent Mazy qui cultive près de Hannut des fraises de pleine terre et dans quelques semaines ce seront les cerises qui suivront.

Comment Vincent a-t-il eu l’idée de se lancer dans la production de fraises ?

Au départ, Vincent qui est fils d’agriculteur d’une exploitation traditionnelle a commencé par planter ses premières lignes de fraises le long de la route de Namur à Hannut, ses cultures s’étendaient sur 25 ares… Contre 8 hectares aujourd’hui ! Vincent souhaitait se diversifier de l’agriculture telle que pratiquée sur l’exploitation familiale et cela lui a plutôt bien réussi.

Au fil des années, il est devenu un fruiticulteur reconnu tant chez nous qu’en France où il a décroché de bons marchés dont celui auprès de l’enseigne " Grand Frais " qui dispose d’un réseau de 166 magasins spécialisés dans la vente de produits frais.

Des fraises de pleine terre, cela a une autre saveur…

Cela n’a rien à voir avec celles que l’on cultive hors sol sur des substrats d’on ne sait quoi et auxquelles on donne je ne sais quelle nourriture. De plus, les fraisiers sont suspendus à environ 1 m voire 1,50 m du sol dans des serres. Ces techniques permettent d’augmenter considérablement les quantités produites, tout en limitant les coûts et la pénibilité de la cueillette ; et c’est pour cela que les produits " hors sol " ont pris une place très importante sur les étals. Ici, chez Vanova, Vincent Mazy ne veut pas en entendre parler et profite de cette bonne terre de Hesbaye pour nous permettre de savourer des fruits parfumés et goûteux.

La qualité de la terre influe directement sur la qualité de ce qu’on y produit

Pour pouvoir récolter des produits de qualité, il faut du soleil, de l’eau mais surtout une terre de qualité. Grâce à sa couche de plusieurs mètres de limon, la Hesbaye est une des régions les plus fertiles d’Europe et c’est cette richesse naturelle qui confère à tous ces produits une qualité exceptionnelle.

Oui mais… Nous sommes en Belgique et le soleil n’est pas toujours généreux…

C’est la raison pour laquelle les fruits (cerises comprises) sont protégés, les tunnels servent à protéger les fruits des conditions climatiques parfois particulières que nous connaissons en Belgique. Ce système permet de cueillir les fraises réellement à maturité. L’expérience positive du tunnel utilisé pour les fraises s’étend aux cerisiers qui occupent plus de huit hectares de terrain et qui sont protégés par un système de parapluie évitant les dégâts causés par la grêle et la pluie. Ce système permet donc de vous garantir des fruits arrivés à pleine maturité.

Ce ne sont pas des cultures bios ?

Comme tout est cultivé en respectant la nature, les productions s’étalent de mai à septembre. Et si les fruits ne sont pas labelisés " bio " ils sont néanmoins produits sans engrais ou pesticides chimiques, sauf pour le désherbage car comme le rappelle Vincent, il veut dormir tranquille et il tient à ce que l’on puisse manger ses fruits même sans les laver.

Vincent aime travailler des fruits goûteux

Ses fruits sont cueillis lorsqu’ils sont bien mûrs, au moment idéal. Et si Vincent aime que ses fruits soient beaux, il veut avant tout qu’ils soient goûteux. Il mise à fond sur la qualité et la fraîcheur de ses fruits.

Mais pour la cueillette, comment fait-il ?

Nous entendons souvent parler des cueilleurs qui travaillent dans de pénibles conditions. Ici, rien de tel et Vincent peut en être très fier. Et comme il le rappelle, son équipe de cueilleurs lui est fidèle depuis plus de 15 ans et ils proviennent tous de la région.

C’est aussi grâce à eux que Vanova peut proposer des fruits de grande qualité. L’ambiance qui règne dans les cultures est très sympathique et le fait que Vincent rémunère ses cueilleurs à l’heure plutôt qu’au poids de la récolte évite des frictions.

A la Ferme

Rue de Namur, 73

4280 – Crehen

(HANNUT)

Horaire ouverture de la ferme : du lundi au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 13h

(de mai à septembre)

Tel 019.51 10 95

Aux chalets

Route de Landen, 82

Route de Huy, 102

4280 – Hannut

Infos : https://www.vanova.be