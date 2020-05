Gunther, le barman du Central Perk dans Friends a bien changé

James Michael Tyler, l'acteur connu pour avoir interprété le rôle de Gunther, le barman du Central Perk dans Friends, a totalement changé de look.

Vous vous souvenez de Gunther, le barman du Central Perk ? Outre les six acteurs phares de la série, il se retrouve dans les dix saisons de la série mythique. Il totalise 160 épisodes à son actif.

Connu pour son front dégarni, ses cheveux blonds et ses cravates multicolores, le barman amoureux du personnage de Rachel Green (Jennifer Aniston) dans la série a totalement changé de look comme il l'a démontré il y a plusieurs semaines sur son compte Instagram. Il arbore désormais une barbe bien fournie et des cheveux foncés ainsi qu'une paire de lunettes.