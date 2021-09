Gros flop pour Jean-Marie Bigard : son spectacle en Dordogne annulé car il n’a ramené que 29 personnes

À la place du one-man-show, une loterie a été organisée en dernière minute dans la salle et a rassemblé 200 personnes.

Le comédien français a été contraint d’annuler l’une de ses représentations dans ce département ce 1er septembre. La raison : seulement 29 réservations enregistrées alors que le lieu pouvait accueillir entre 400 et 450 spectateurs . Pourtant, une vaste campagne de promotion avait été organisée dès l’ouverture de la billetterie le 21 juin dernier rapporte Le Figaro.

La Dordogne ne semble pas être friande des blagues et de la personnalité de Jean-Marie Bigard , ou à l’inverse, s’oppose au fameux pass sanitaire.

Anthony Tharaud, président de l’association Le Rêve en musique, à l’initiative de cette programmation, s’interroge sur ce bide presque total au quotidien français.

"J’ai dépensé 2000 euros en communication. […] Est-ce que c’est à cause des conneries que dit Bigard ? Je n’en sais rien, mais 29 places vendues, je n’ai jamais vu ça". L’organisateur pointe la différence avec la programmation d’une pièce de théâtre de Jean-Pierre Castaldi à Saint-Benoît, près de Poitiers, a déjà plus de succès : "Sans pub, nous avons déjà écoulé 30 places", idem pour la même salle à Trélissac qui accueille le chanteur Olivier Villa pour ses 20 ans de scène et affichait complet "Deux jours après l’ouverture des réservations".

Le monde du spectacle continue de souffrir des conséquences de la pandémie de covid-19 mais n’y aurait-il pas un effet pervers des récentes prises de position publiques de Jean-Marie Bigard ? L’humoriste a attaqué virulemment le président Macron, s’érigeant en fervent défenseur des gilets jaunes et en figure du mouvement antivax et anti pass sanitaire.