Grillmasters, c'est le programme qui sent bon le barbecue ! Dès ce soir, 30 duos vont se donner à fond pour présenter leur spécialité en la matière et s'affronter dans une compétition qui ne laissera la première place qu’à un seul duo gagnant ! Ils se pensent les meilleurs cuisiniers au barbecue ? Mais quels participants proposeront les plats les plus gourmands, les mieux présentés, les plus adaptés à la saison, les plus originaux... Et convaincront les chefs qu'ils doivent continuer l'aventure et peuvent devenir les maîtres du feu ? Attention, les braises sont chaudes !

Des candidats motivés Ils étaient 330 à se présenter au casting ! Seuls 30 duos ont été sélectionnés pour participer à la première émission ! Au terme de celle-ci, 8 duos seront qualifiés pour continuer l’aventure. Durant 6 semaines, ils se disputeront la victoire de Grillmasters au cours d’épreuves imposées. Un duo sera éliminé à la fin de chaque émission, et ce, jusqu’à la finale. Ils sont frères, ils sont en couple, elles sont collègues, ils sont amis d'enfance, ils sont cousins... Tous vont passer sur le grill et vont devoir se battre pour convaincre les chefs. Des chefs dont le palais est bien affûté ! Parmi eux : Chloé a 11 ans et a tout d'une grande, elle a convaincu son papa de relever le défi. Juliette et Thibaud ont pris le parti de mettre un peu de leur amour dans leurs préparations. Lina et César vont s'inspirer de leurs origines indiennes, africaines et argentines. Benoît et son beau-fils, Sylvain veulent vivre une aventure loin des nanas. Les Sardes Demetrio et Guillaume vont essayer de transmettre leur passion pour la cuisine. Philippe et Benjamin sont venus avec leur drôle d'engin de cuisson. Béatrice et Vanessa vont tenter la séduction en faisant de l'humour.

Les chefs Grillmasters, le nouveau concours de cuisine de la RTBF ! A découvrir dès ce soir à 20h15 sur la Une TV - © Tous droits réservés Pour encadrer nos cuistots amateurs de barbecue, deux chefs : Sofie Dumont et Benjamin Laborie. Ils seront les guides des participants, mais aussi leurs juges. Et ils seront parfois accompagnés d’autres invités : pros des produits gastronomiques, chefs cuisiniers, fermiers, maraîchers ou éleveurs. Sofie Dumont Lady chef en 2009, cette grande habituée des émissions radio et télé a présenté une émission à son nom " De keuken van Sofie " sur VTM pendant 4 saisons. Après des années passées derrière les fourneaux de restaurants gastronomiques, Sofie Dumont a décidé de partager sa passion pour la cuisine : un livre de recettes, des workshop, mais aussi un site web (sofiedumont.be), un compte Instagram et une chaine Youtube dédiée à la cuisine. Amoureuse du barbecue, cette femme hyper sociable et bonne vivante pose régulièrement sa cuisine mobile à Ibiza pour ses invités. Benjamin Laborie Depuis plus de 22 ans, Benjamin Laborie est présent dans la cuisine de haut niveau. Chef étoilé du restaurant La Ligne Rouge à Lasne, il est arrivé en Belgique en 2008 pour participer à l’ouverture remarquée du Bowery. Parisien de naissance, il a été formé à la prestigieuse école Ferrandi à Paris. Très vite, il a côtoyé les étoiles et les cuisines des plus grands, de la Villa Belrose (**) à Gassin (Saint-Tropez) aux cuisines de Michel Guérard (Les prèsd’Eugénie ***) et Michel Bras (***). Consécration cette année, où il a obtenu une étoile au guide Michelin 2019 !