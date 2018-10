Ce dimanche 7 octobre dès 20h20 sur La Une et La Trois (en traduction gestuelle), Jean-Louis Lahaye, Maureen Louys, Elodie de Selys et François Mazure vous donnent rendez-vous pour la Grande Soirée CAP48 ! Une soirée de divertissement, de mobilisation et riche en émotions, à suivre en télévision, sur Auvio et sur les réseaux sociaux de CAP48 !

Au programme:

Philippe Geluck est le parrain de cette année! Des artistes, qui soutiennent également la cause, nous feront l’honneur de leur présence : MC Solaar, Slimane, Louane, Alice on the roof, Vitaa, Grand-George et Claudio Capéo. Lou Boland, jeune artiste autiste, rendra hommage à Maurane.

Les journalistes et animateurs de la RTBF ont répondu présent pour relever des défis soit en chanson, soit en mouillant la chemise lors du défi Cap Warrior ou encore partager de beaux moments d’émotions avec nos intervenants.

Des témoignages et reportages feront la lumière sur ceux qui se battent au quotidien contre leur handicap. Des immersions remplies d’émotion, qui transmettent de beaux messages d’espoir et de positivité. Ce sera aussi l’occasion de revenir en images sur les projets financés par CAP48 au cours de l’année tels que l’école adaptée aux enfants autistes, l’aide à la jeunesse, les soins apaisants la polyarthrite ou encore le soutien aux personnes pour qui le handicap survient en cours de vie.

Au call center, François Mazure, Jérôme de Warzée, Adrien Devyver, Kody et toute l’équipe du "Grand Cactus" accueilleront les généreux donateurs.

N'oubliez pas... Soyez généreux!