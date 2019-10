Grace : " La majorité sexuelle à 20 ans serait le bon âge "

Grace de Couillet : " C’est vraiment trop tôt. À 14 ans, on est des gamins et des gamines. Ce n’est pas l’âge pour le faire. C’est vrai que les jeunes le font de plus en plus tôt mais ce n’est pas une raison, c’est comme encourager. Alors, ils n’ont qu’à diminuer à 10 ans, c’est pareil ! On reste des gamins à 14 ans, à 16 ans, à 10 ans ! À 14 ans, je doute fort qu’il y ait de l’amour. 16 ans, c’est limite. C’est possible d’être amoureux mais je trouve que c’est encourager l’acte et après on voit des jeunes filles de 14-15 ans qui sont enceintes et qui ne savent pas. L’âge idéal serait 20 ans. "

Conditions : être amoureux et mineur

À Namur, Marc a une fille de 12 ans et n'est pas choqué par la demande du parti politique : " Ça ne me dérange pas à partir du moment où les deux jeunes le décident et sont mineurs. On adapte simplement la loi au fait réel d’aujourd’hui. Ce qui m’inquiète beaucoup pus, c’est le manque d’éducation de nos jeunes face à la sexualité en général. Ils sont abreuvés de porno facile via les smartphones, via les cours de récré et même en primaire. Ça, ça me pose beaucoup de problèmes au niveau éducatif. On est dans un état hypocrite. Cette loi est positive pour moi à partir du moment où les deux jeunes sont mineurs et où les parents jouent un rôle éducatif avec le jeune dès son plus jeune âge. J’en parle à ma fille depuis qu’elle est toute petite, la sexualité ne commence pas à partir de 14 ans. Je lui dis de ne pas avoir peur, d’être prudente, d’établir une communication et d’aborder tous les sujets. À partir du moment où rien n’est rejeté et qu’il n’y a pas d’hypocrisie de la part des parents, j’ose espérer que c’est vers nous qu’elle se tournera pour en parler. Il y a de la maturité à 12 ans, à 14 ans et il y a des gens de 40 ans qui n’en ont jamais ! 17-19 ans, la différence est beaucoup moindre. Il faut faire des lois qui rentrent dans des cadres et il faut les chiffrer. Il ne faut pas être hypocrite, on travaille dans la société de façon totalement différente entre les garçons et les filles. Il y a déjà là une différence. Il faut traiter la sexualité de la même façon à l’adolescence. "

Du côté de Jalhay, Jean-Michel est aussi d'accord avec cette proposition d'abaisser la limite d'âge à 14 ans : " 16 ans c’est un bon âge par rapport à la maturité. Mais entre deux mineurs, 14 ans, c’est possible, en sachant qu’une fille est plus mature qu’un garçon. Pour le garçon c’est toujours en mode " joujou, je m’amuse ". Les filles sont plus matures que les hommes en général. 19-14 ans, à partir du moment où il y a de l’amour, on ne peut pas l’interdire. S’il a 20 ans et elle 14 ans, ça pourrait choquer. "

