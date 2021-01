Grâce au kit Lundi Perdu, vous allez pouvoir réaliser cette tradition tournaisienne chez vous !

Jadis, les étrennes étaient distribuées le premier lundi qui suivait le 6 janvier . Le boucher distribuait de la saucisse à ses bons clients et les ouvriers empochaient leur dringuelle. Chacun y allait de son sourire et des meilleurs remerciements. Un lundi sans contrainte ni travail ; un lundi " perdu " appelé aussi lundi parjuré. Une tradition ancienne dont les premières traces écrites datent du 13ème. Mais il est plus que probable que la coutume était déjà suivie bien avant.

Le lundi perdu, qui suit l’Epiphanie, les Tournaisiens fêtent leur 3ème réveillon, le plus important des trois pour les natifs purs souches et passionnés de la cité des cinq clochers.

Kit Lundi Perdu

On va tous le faire ensemble cette année à la maison avec le kit du Lundi Perdu.

Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Frédéric Deconinck, créateur du kit, et lui a demandé c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit ?

"En fait c'est un kit, c'est une petite boîte qui reprend tous les éléments pour fêter le Lundi Perdu, le troisième réveillon cher aux tournaisiens. Et donc dans chaque boîte on retrouve l'explication, les origines de cette fête populaire. Comment tirer les rois, les ingrédients pour préparer les quatre plats du Lundi Perdu, un petit bouchon et l'originalité c'est qu'on a rajouté des petits médaillons en bois, en hêtre gravé. Chaque médaillon a un picto qui représente un des personnages. Il y a des tickets, des petits billets que l'on plie et que l'on tire au sort et qui représente un personnage."

Le kit Lundi Perdu est en vente à l'Office du Tourisme de Tournai au Prix de 24 €

Plus d'infos : www.visittournai.be