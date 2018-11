Gourmart, l'art du gourmet dans votre assiette

Le concept

Gourmart est une strart-up d'origine liégeoise qui propose des box-repas avec des menus variés tournant autour d'univers gastronomiques qu'il ont créés. Les personnes derrière ce projet sont Boris Zéfi, son frère et un autre associé.

"Le marché de l'alimentaire ne correspond plus aux attentes du public".

L'idée a été lancée après qu'ils aient constaté que "le marché de l'alimentaire ne correspond plus aux attentes du public". Ils ont alors décidé de lancer leur entreprise, afin d'innover dans le domaine, avec laquelle ils proposent divers univers gastronomiques (confort, découverte, gourmet, équilibre et dessert et pâtisseries). Pour chaque univers gravitent différentes recettes.

La qualité avant tout

Pour Gourmart, la qualité est extrêmement importante. C'est pourquoi les aliments proposé sont des aliments frais de qualité, nettoyés et portionnés. La start-up privilégie aussi les circuits courts. Le côté qualitatif est également assuré par leur association avec Frederick Grasser Hermé, cuisinière et écrivaine gastronomique française pour conceptualiser les recettes.

Une jeune entreprise, un projet plein de forces

Cette jeune entreprise se distingue de la concurrence sur plusieurs points. Tout d'abord, l'accent est mis sur la qualité des produits. Ensuite, les produits proposés le sont à des prix attractifs. La qualité alimentaire n'est pas toujours synonyme de gouffre financier! Enfin, Gourmart a choisi de na pas exclusivement lier ses clients par un abonnement afin de laisser au consommateur un maximum flexibilité et de liberté.

Prêt à cuisiner contre prêt à manger

Par ailleurs, ces jeunes entrepreneurs ont choisis le prêt à cuisiner et non le prêt à manger. Pourquoi ce choix? Boris nous explique qu'il s'agit d'une question de saveur. En effet, c'est au moment où ils sortent des fourneaux que les aliments sont les meilleurs.

Leur projet dans le futur

Malgré leur origine liégeoise, les fondateurs de Gourmart ont ouvert leur premier point de vente à Ixelles. Rassurez-vous, le projet de ces jeunes entrepreneurs est d'élargir leur marché et de conquérir le marché liégeois notamment mais aussi le reste du marché wallon ainsi que de s'implanter en Flandre.

Où les retrouver?

Outre leur magasin à Ixelles, ils possèdent également une boutique en ligne, qui sera prochainement officialisée, disponible sur www.gourmart.be. Vous pourrez, bientôt également, les retrouver sur Facebook.