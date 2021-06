Google rend hommage à Daniel Balavoine pour les 43 ans de l’album "Le chanteur"

Dans le communiqué qui illustre cette mise à l’honneur, Google qualifie Daniel Balavoine de "champion rebelle mais sensible de la musique pop et des Droits de l’Homme".

Propulsé la même année grâce à Michel Berger dans Starmania, l’artiste français rencontre pour la première fois le succès avec son album Le chanteur paru le 1er juin 1978, après deux disques précédents passés dans l’anonymat presque total. Ce troisième album octroie "une réflexion émotionnelle sur le caractère précieux de la vie qui a fait décoller sa carrière" note encore Google.

Cet affichage 'doodle' n’est accessible que ce premier juin sur le portail français du géant du web américain. Ailleurs dans le monde, il met en avant la vaccination et le respect des gestes barrières ou bien l’hiver en Australie rapporte Ouest-France.

De nombreux coffrets exclusifs sont également sortis en 2021 pour commémorer les 35 ans de la disparition de Daniel Balavoine dont un regroupant l’intégral de ses albums studio et live avec des inédits, et L’album de sa vie, qui compile ses 100 plus belles chansons.