"Goal Goal Goal", le clip du Grand Jojo arrive juste à temps!

Il était tellement plébiscité par le public que Le GRAND JOJO s'est décidé à le faire. En " last minutes " il est rentré en studio et nous a enregistré un hymne comme les supporters les aime : festif ! Avec GOAL GOAL GOOAAL notre "vieux crocodile" est de retour avec son tout nouvel hymne à la gloire des Diables Rouges. Roger Laboureur a pour l'occasion fait l'amitié au Grand Jojo de lui prêter sa voix et son fameux gimmick, gravé dans la mémoire collective depuis 1986.

Le clip vidéo a quant à lui été enregistré lors du concert du Grand Jojo aux Palais des Beaux-Arts de Charleroi le 8 juin dernier. Pour ce faire les fans et supporters ont pu faire parvenir leurs vidéos à la production. A quelques heures du premier match des Diables Rouges face au Panama, le clip est à découvrir ici...