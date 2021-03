Gérard Depardieu : sa villa à Néchin enfin vendue, l’acteur fait une mauvaise affaire

L’aventure en terres belges de Gérard Depardieu est désormais terminée. L’acteur de 72 ans est parvenu à vendre sa très chic villa de Néchin, mais a finalement perdu beaucoup d’argent dans l’affaire.

Il y a maintenant un peu plus de sept ans, c’est dans la commune d’Estaimpuis, à Néchin, dans le Tournaisis, que Gérard Depardieu élisait domicile. L’acteur français s’offre alors une somptueuse maison de maître datant des années 1920.

Surnommée "White Cloud" et estimée à plus d’1,2 million d’euros, la villa de 350m² dispose d’un jardin d’un hectare qui a tout pour plaire au monstre sacré du cinéma qui n’y mettra finalement pas beaucoup les pieds.

Quatre ans à peine après avoir acheté son bien, Gérard Depardieu décide déjà de le mettre en vente avant de revenir sur sa décision et de déclarer vouloir "redevenir un véritable citoyen néchinois". Il n’en sera rien puisqu’un an plus tard, en 2019, l’acteur décide de remettre sa villa "belge" sur le marché de l’immobilier.