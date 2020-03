Gerald Watelet dévoile les coulisses du tournage d'Affaire conclue

Les acheteurs paient les œuvres avec leur propre argent

AFFAIRE CONCLUE - © Gilles Gustine - Gilles Gustine

Il analyse à ce propos : "Quand on commence le week-end avec C'est du belge, ce n'est que du positif. On ne vient jamais emmerder les gens avec des choses négatives. Un gars un chef c'est pareil. Ce sont des émissions dans lesquelles on entre, dans lesquelles on sort quand on veut. Affaire conclue c'est pareil aussi. On attrape cela en cour de route, on regarde dix minutes, on repart et c'est un peu de bonheur".

Il dévoile enfin les coulisses du tournage de l'émission présentée par Sophie Davant :

J'y vais deux jours. En deux jours on tourne plus ou moins une cinquantaine d'objets, ce qui correspond à entre 8 et 10 émissions.

Gérald tient d'ailleurs à dire que cette émission ne lui rapporte pas grand chose financièrement : "On a une pige mais on achète avec notre propre argent. Une fois que l'on a dépassé le montant de notre pige, c'est pour notre pomme. Mais les gens qui sont là sont quand même dans leur globalité des professionnels, qui savent ce qu'ils achètent".