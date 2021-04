George et Amal Clooney bientôt voisins de Brad Pitt en France

Brad Pitt peut compter sur l’admiration d’une célèbre actrice sud-coréenne, oscarisée depuis quelques jours , pour lui tenir compagnie. L’acteur de 57 ans, venu récemment en Belgique , pourra bientôt aussi profiter de bons moments avec son compatriote et ami George Clooney.

L’acteur américain et sa femme ont acheté une maison dans le Var, à deux pas de la propriété de Brad Pitt selon Var-Matin.

Le couple Clooney sera donc bientôt le détenteur du domaine du Canadel, dont le prix a été évalué à 9 millions d’euros d’après une annonce immobilière de 2013. La propriété s’étale sur 172 hectares et renferme une bastide provençale du 18e siècle de trois étages, d’une superficie de 900 m². "Une maison pour le gardien, une piscine, un lac, des jardins à la française, un terrain de tennis et un terrain de pétanque" ainsi qu’une oliveraie et un vignoble de 10 hectares garnissent aussi le domaine rapporte France Bleu.

Si pour Didier Brémond, maire de Brignoles, George et Amal Clooney, qui filent le parfait amour, cherchent avant tout un pied-à-terre en France "pour se reposer", leur venue est accueillie chaleureusement dans la région.