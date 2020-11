George Clooney se confie sur sa femme et ses enfants : "Amal a tout changé pour moi"

À 59 ans, tout semble aller pour le mieux pour George Clooney . L'acteur américain, qui apparaîtra bientôt dans un nouveau film, The Midnight Sky, file le parfait bonheur aux côtés de son épouse l'avocate libano-britannique, Amal Clooney , avec qui il a eu des jumeaux, Alexander et Ella, âgés de 3 ans.

"Il ne fait aucun doute que le fait d’avoir Amal dans ma vie a tout changé pour moi" assure-t-il notamment au média américain. Marié avec Amal depuis 2014, George semble plus que jamais avoir trouvé en elle la femme de sa vie, pour preuve cette déclaration étonnante : "C’était la première fois que tout ce qu’elle faisait et tout ce qui la concernait était infiniment plus important que tout ce qui me concernait".

Mari comblé et dévoué, il se découvre père attaché à ses progénitures. "C’est très épanouissant et c’est quelque chose que je n’avais pas vu venir" révèle-t-il. Lorsque le couple s'est formé entre les deux tourtereaux, le mariage et les enfants n'étaient pas un objectif a-t-il aussi confié dans CBS Sunday Morning. Et pourtant, la vie réserve bien des surprises.

La demande en mariage s'est déroulée ainsi raconte George : "Je lui ai demandé à l’improviste, et elle a mis du temps à dire oui. J’étais à genoux pendant 20 minutes". Le couple s'est aussi laissé guider par la vie pour les enfants : "Un jour nous nous sommes justes dit : 'Qu’en penses-tu ?'" a-t-il encore expliqué.