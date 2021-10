George Clooney : ce film qu’il ne veut pas montrer à son épouse Amal

Interrogé par Variety le 3 octobre lors de l’avant-première de The Tender Bar à Los Angeles, l’acteur américain de 60 ans a révélé avoir honte de son rôle principal dans Batman et Robin. Une gêne qui l’amène même à interdire à sa femme et ses enfants de visionner ce film.

La star de la trilogie Ocean’s regrette son rôle dans Batman et Robin. Un constat pas si étonnant et pour cause : ce film réalisé par Joel Schumacher en 1997 a grandement déçu la critique à l’époque, à tel point que Warner Bros ne relance la franchise que huit ans plus tard avec la trilogie signée Christopher Nolan.

En pleine promotion du film The Tender Bar dans lequel il joue aux côtés de Ben Affleck, George Clooney a livré bien malgré lui quelques confidences sur cet ancien volet mettant en scène le célèbre super-héros.

"Il refuse carrément que je le voie !" s’est ainsi exclamée Amal Clooney lors d’une interview pour Variety, forçant l’acteur à se justifier au magazine : "Il y a certains films que je préfère oublier… Je veux que ma femme ait un peu de respect pour moi quand même". Une réponse qui entraîne une discussion savoureuse entrer le couple au sujet de leurs jumeaux, Alexander et Ella : "Mais tes enfants vont avoir envie de le voir à un moment tu sais…" lui a alors rétorqué son épouse, avant que le principal intéressé ne s’amuse de la situation : "C’est vraiment moche quand votre gamin de 4 ans vous balance : ‘Mais c’est nul !’ Là, c’est douloureux".