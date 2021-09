Garou vous dévoile sa nouvelle vie, reclus au Canada : "J’étais confiné avant le confinement"

Coach dans The Voice France pendant quelques années, animateur de Destination Eurovision en 2018 et 2019 dans l’Hexagone, il a en effet fini par s’éloigner des mondanités du business artistique pour se concentrer sur des projets locaux et connectés à la nature.

Il passe ainsi par le Forum de Liège le 1er octobre, par l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve et par le Cirque Royal à Bruxelles les deux jours suivants.

Les fans pourront apprécier là aussi un Garou plus intimiste et acoustique. Il revisitera ses chansons mais reprendra aussi de nombreux titres phares de Charles Aznavour, Léo Ferré ou Georges Brassens, des répertoires qu’il a connus grâce à Maxime Le Forestier. "J’aime m’imprégner de choses, ça me fait comprendre plus de choses musicalement" justifie-t-il. "Je ne me suis jamais vraiment considéré comme un artiste. Il y a des artistes qui ont leur façon d’être et ont du mal à faire autre chose, mais c’est leur façon d’être. Moi je suis plutôt un entertainer qui aime tout savoir. J’ai commencé dans les bars, j’avais un groupe de jazz, j’avais un groupe de blues, je faisais du rock, de la folk, je faisais plein de trucs différents".

Cette idée de concerts plus familiaux lui vient de sa fille à qui il a acheté un ukulélé au début du confinement… et pourrait aboutir sur de nouveaux sons plus folk. "Elle ne savait pas jouer. Moi non plus, mais maintenant j’ai appris parce qu’elle m’a énervé, elle a composé plein de chansons, avec brio. Du coup, j’ai écrit plein de chansons, on a développé un nouveau son, qui est beaucoup plus folk. Je suis en train de ramener les chansons dans ce son-là […] On a trouvé un filon, une façon de le faire, on a créé de nouveaux instruments. On a vraiment trouvé une nouvelle facture sonore qu’on aime beaucoup".