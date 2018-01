Gael Mag a testé XPO253, un salon de coiffure hybride à Liège

Gael Mag

Parce qu’elles ont envie de se diversifier et de coller à l’air du temps, de plus en plus d’enseignes décident de combiner plusieurs activités. Les boutiques de mode proposent des corners beauté. Quant aux bars, librairies et salons de coiffures, ils se la jouent hybrides en prêtant leurs murs à des artistes. On a découvert (et testé) le concept chez XPO253, un salon situé à Liège.

3 raisons de découvrir le salon XPO253

Ce salon n’a rien d’un salon classique. Aldo Aprile, le proprio, l’a récemment transformé en un lieu cosy où il propose aussi des expos de peinture ou de photographie, des concerts live, etc. Coiffeur depuis 25 ans, c’est un pro de la coupe. Proche de ses clients, il combine savoir-faire, écoute et approche intimiste. Les réfractaires aux salons anonymes vont adorer se faire chouchouter autour de la grande table en bois brut très cosy. Jamais à court d’idées, Aldo a aussi créé un joli jardin de ville à l’arrière de son salon. Dès que la météo s’y prête, il coiffe en extérieur, à l’ombre d’un arbre. Une expérience sympa et propice au lâcher prise.

XPO253, rue Sainte Marguerite 253 4000 Liège. 04 226 59 09

