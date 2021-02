Gad Elmaleh : son album en hommage à Claude Nougaro sous le feu des critiques

Nouveau revers pour Gad Elmaleh, dont le premier album "Dansez sur moi" en hommage à Claude Nougaro, est sous le feu des critiques. L’humoriste ne semble pas être assez légitime en tant que chanteur aux yeux de beaucoup.

Après les accusations de plagiat et l’échec de sa série "Huge in France", le ciel ne semble pas s’éclaircir pour Gad Elmaleh dont le premier album, reprenant les plus grands titres de son chanteur fétiche, Claude Nougaro, est pris pour cible par les critiques.

D’après un article de La Dépêche du Midi, l’album de reprises de l’humoriste n’a visiblement pas plu à certains proches du jazzman toulousain qui remettraient en cause la légitimité du comédien, encore très peu expérimenté dans le monde de la chanson.