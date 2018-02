Froid et grisaille: quelle sport pratiquer à la maison ?

Si le froid et le temps grisâtre a eu raison de votre routine sportive et de votre motivation, voici le mode d'emploi pour entretenir votre forme physique et votre silhouette au chaud à la maison.

4 exercices pour se muscler

Si l'on devait retenir quatre exercices rapides et efficaces pour muscler tout le corps à la maison, on garderait le squat, l'exercice de la planche pour activer les abdominaux et les pectoraux, la chaise contre un mur pour travailler les cuisses et les jambes et enfin les fentes pour muscler les fessiers et les ischio-jambiers.

Ainsi, on peut concocter un programme de renforcement musculaire court en enchaînant ces différents exercices tranquillement au chaud. Selon son agenda et sa préférence, on prévoit sa routine d'entrainement le matin ou le soir.

Pour débuter, on essaie de répéter 30 fois chaque mouvement (squat, fente) ou tenir la position (planche, chaise) 30 secondes au minimum, puis on augmente le temps progressivement jusqu'à une minute, puis deux minutes.

Sauter à la corde

Vous n'avez pas le courage d'aller courir ou enfourcher votre vélo dans le froid ? La corde à sauter est l'accessoire pratique à dégainer pour brûler des calories et se construire une silhouette de rêve sans quitter la maison.

A la clé, jambes fuselées, fessiers galbés, réduction de la cellulite et activation de la circulation tout en s'amusant (ou en regardant netflix).

Pour débuter, on s'exerce une minute de corde, suivie d'une minute de repos. Puis on allonge le temps d'exercice jusqu'à 15 minutes tout en réduisant les temps de pause.

Prendre le temps de s'étirer

Adepte ou non du yoga, pratiquer quelques postures pourra vous aider à vous détendre, vous étirer en profondeur et gagner en souplesse. Si vous préférez être coaché (e), vous pouvez suivre des séances via une plateforme de cours en ligne (Casayoga, Qee, MyYogaconnect). Les formules proposées sont idéales pour cocooner en hiver.

Les postures les plus efficaces cibleront le bas du dos, l'arrière des jambes et le ventre pour déverrouiller les tensions. La posture de la pince par exemple permet d'étirer intensément l'arrière des jambes. L'objectif est de poser son buste sur ses jambes tendues vers l'avant en se penchant le plus possible pendant 2 ou 3 minutes.

Pour travailler le dos, on privilégiera les torsions de la colonne vertébrale comme le twist du buste : sur son tapis, on place son pied droit sur sa cuisse gauche. Ensuite, on porte son bras droit à l'arrière du corps. En expirant, on tourne le buste et le cou vers la droite en regardant loin en arrière. On reproduit le mouvement de l'autre côté.