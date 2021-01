Friends : Jean-Claude Van Damme, pire invité de la série, selon ses créateurs

Les réalisateurs de la sitcom s'expriment depuis eux aussi sur les moments phares mais également sur les coulisses de cette production. Avec 10 saisons et plus de 200 épisodes au compteur, il y a évidemment de nombreuses anecdotes à raconter et l'une n'a pas échappé à la presse. Elle concerne notre Jean-Claude Van Damme national.

À l'occasion des 25 ans de l'épisode le plus vu de Friends, les réalisateurs ont confié au Hollywood Reporter que Jean-Claude Van Damme était la pire star apparue dans la série, pointant son comportement désobligeant avec Courteney Cox et Jennifer Aniston.

Il y a tout juste 25 ans, le 28 janvier 1996, paraissaient les épisodes 12 et 13 de la saison 2 intitulés Celui qui retrouve son singe (The One After the Super Bowl). Ceux-ci restent comme deux des plus marquants pour les fans car un casting cinq étoiles accompagne alors Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry et Matt Leblanc. On y découvre Julia Roberts en ancienne camarade de classe de Chandler, Chris Isaak en bibliothécaire ou encore Brooke Shields en fan de Joey.

Jean-Claude Van Damme, qui s'est improvisé super-héros pour animaux durant le confinement, ou a récemment créé le buzz en dansant sur la chanson de JUL qui porte son nom, figure aussi dans le casting de stars de cet épisode. Il est alors sans conteste le belge le plus connu de Hollywood. L'acteur et fan d'arts martiaux est à l'affiche de tous les films américains de combats dans les années 1980 et 1990 : L'arme absolue, Kickboxer, Full Contact ou encore Universal Soldier.

L'audience bat tous les records de la série avec 52,9 millions de téléspectateurs.