Frédéric : "Les gens intelligents comprendront que c'est plus intéressant qu'il sorte maintenant !"

Une Marche noire se met en place pour lutter contre la libération conditionnelle de Michel Lelièvre. Une Marche noire, c’est nécessaire ?

Le 20 octobre prochain, cela fera tout juste 23 ans que 300.000 personnes avaient défilé dans les rues de Bruxelles lors de la Marche blanche en mémoire des victimes de Marc Dutroux. C’est cette date qui a été choisie par Daniel et son épouse pour organiser une Marche noire pacifique dans le Brabant Wallon. Le but annoncé par les organisateurs est de se faire entendre et que Michel Lelièvre ainsi que Marc Dutroux sachent qu’ils ne sont pas les bienvenus dans la société, c’est ce qu’ils disent dans La DH aujourd’hui.

Une Marche noire, c’est nécessaire ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, pour Frédéric d'Evere, il ne faut pas y aller : "Pour moi, c'est une excellente mauvaise idée. Là où cette libération est une bonne chose, c'est qu'il y a des conditions et, dans ces conditions, il y a un suivi pendant des années après la sortie. S'il sort dans deux ans, il aura fait ses 25 ans, on pourra dire merci et au revoir et il n'y aura aucun suivi. Ici, on lui impose des conditions donc c'est un plus pour ceux qui ont des craintes. (...) Ces gens préfèrent que Michel Lelièvre sorte dans deux ans et qu'il n'y ait aucun suivi et qu'on n'ait rien à dire ? Je n'irai pas à la marche et, j'espère qu'il y aura assez de gens intelligents qui comprendront que c'est plus intéressant qu'il sorte maintenant avec un vrai suivi que dans deux ans sans aucun suivi".