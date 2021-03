Françoise Hardy atteinte d’un cancer, souhaite l’euthanasie : "Il faut abréger les souffrances"

La mère de Thomas Dutronc après plusieurs années de combat contre sa maladie, est au plus mal, au point de demander le droit à l’euthanasie dans son pays, pratique toujours interdite outre-Quiévrain.

L’auteure-compositrice-interprète de 77 ans a fait des déclarations poignantes au micro de RTL France : atteinte d’un cancer du pharynx depuis plus de cinq ans et réclame l’autorisation de l’euthanasie dans l’Hexagone.

Exténuée par la maladie et les incessantes radiothérapies, elle a expliqué son laborieux quotidien : "Pour m’alimenter ça prend 6 heures par jour. Le reste du temps, je réponds aux mails, je fais des soins médicaux importants, je suis complètement asséchée de partout à cause des rayons. Ils m’ont traversé 45 fois la tête. Ils ont brûlé mes glandes salivaires".

Françoise Hardy , 28 albums studio à son actif, n’est malheureusement plus en état de pouvoir rechanter un jour. Elle a en effet confié à RTL France ce 30 mars vivre très difficilement son cancer du pharynx découvert en 2015.

C’est pourquoi l’interprète de Tous les garçons et les filles demande à son gouvernement de légaliser l’euthanasie :

À partir d’un certain moment où il y a beaucoup trop de souffrance et où il n’y a aucun espoir, il faut abréger les souffrances. C’est la moindre des choses. C’est humain.

"Ma mère (NDLR : atteinte de la maladie de Charcot) a pu, avec ma complicité, se faire euthanasier. De savoir que son médecin pourrait l’aider et faire en sorte qu’elle soit euthanasiée quand elle ne voudrait plus continuer à vivre cette horrible maladie, ça a été un réconfort extraordinaire […] Il faut que la France (NDLR : seuls la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas et l’Espagne l’autorisent pour l’instant en Europe) en fasse autant. Il faut faire cette loi" a-t-elle ajouté dans ce témoignage tout aussi poignant qu’alarmant.