François Bijou, un chanteur liégeois décalé, vous propose un titre très corona, " Bloqués "

François Bijou est un chanteur qui ne passe pas inaperçu. Le Liégeois barbu s’est fait connaître l’année passée avec une série de chansons complètement décalée. Des sonorités eighties bubble-gum, un humour décapant, surréaliste comme on les aime chez nous. Et puis son look, cette barbe hyper fournie et coté fringue… Il n’est pas rare de voir François Bijou en robe… Voire en robe de mariée !

François Bijou vient de sortir un titre très " Corona " : " Bloqués " tourné confiné avec chacun des musiciens chez soi mais on y voit aussi des fans qui ont participé à cette petite perle en chantant le refrain, en dansant, en se mettant en scène dans leur jardin, leur appartement…

Envie d’écouter le refrain de " Bloqués " par François Bijou

