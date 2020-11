Francis Cabrel : "Par dépit je suis devenu chanteur"

Régine Dubois a rencontré Francis Cabrel à l'occasion de son nouvel album. Retrouvez cette interview inédite dans Rendez-vous avec Francis Cabrel sur VivaCité. Le 16 octobre est sorti À l'aube revenant, le 14ème album studio de l'auteur-compositeur-interprète français Francis Cabrel, un disque enregistré au studio ICP à Bruxelles, que le principal intéressé estime "dépouillé". Le premier extrait, intitulé Te ressembler, est un single familial puisqu'il a été enregistré avec sa fille Aurélie et est dédié à son père. Francis Cabrel s'est exprimé au micro de Régine Dubois dans un entretien exclusif au cours duquel il a commenté son travail tant en tant qu'interprète qu'auteur et compositeur ainsi que sa collaboration avec ses musiciens.

3 images © Christie Goodwin

Francis Cabrel, pas assez musicien à son goût

Francis Cabrel et sa guitare c'est une histoire d'amour, lui qui en possède depuis l'âge de dix ans et s'y exerce encore tous les matins. Il s'est étonnamment toujours différencié des musiciens comme il l'explique : "J'aimerais bien en être un, c'est mon projet de tous les jours être suffisamment musicien pour parler à Nicolas Fiszman, Freddy Koella, Denis Benaroche, Alexandre Léauthaud (NDLR : ses musiciens qui l'accompagnent sur scène et qui l'entourent sur l'album), d'égal à égal mais cela ne sera pas possible parce que ma vie a été tout au moins inquiétée par les textes et la composition donc je n'ai pas autant bossé l'instrument qu'eux l'ont fait. Mais je travaille autant pour être au niveau. C'est vrai que j'ai plus d'amis musiciens que d'amis chanteurs par exemple".

"Le rôle qui m'intéresse le plus c'est celui de guitariste"

© Chandelle Productions Parmi ses amis musiciens figurant sur À l'aube revenant, on retrouve le bassiste belge Nicolas Fiszman qui travaille avec lui depuis plusieurs années et qui a livré ses impressions sur le travail accompli par Cabrel et l'homme derrière le chanteur. Nicolas Fiszman estime ainsi que Francis Cabrel à la capacité d'écrire la musique mais le complimente aussi sur son rôle de musicien : "C'est un excellent guitariste surtout. Ce qui est agréable quand on l'accompagne c'est qu'on n'a pas l'impression d'accompagner un chanteur qui grattouille, c'est un des deux guitaristes du groupe". "J'en reste sans voix, c'est un très beau compliment" lâche Francis Cabrel. "C'est mon objectif, être le guitariste qui accompagne le chanteur. Je suis double en fait, j'ai deux rôles". Mais je dois même avouer que le rôle qui m'intéresse le plus c'est celui de guitariste. Je ne pense pas être un chanteur exceptionnel. Il précise : "Je ne chante pas trop faux on va dire. Je m'applique à faire des textes du mieux que je peux mais ce qui m'intéresse le plus c'est de jouer de la guitare avec les gens qui m'entourent".

3 images © Matthieu Alexandre / AFP

"Je voulais être soliste"

Francis Cabrel révèle qu'il a ainsi d'abord essayé d'être guitariste dans un groupe, mais... "je n'y suis pas arrivé" assure-t-il. "Donc par dépit je suis devenu chanteur. Je voulais être soliste moi, faire des solos, bien sûr accompagner un peu un chanteur mais surtout à un moment donné faire des solos, m'avancer tout seul devant avec la tête renversée en arrière, partir dans les nuages avec des notes incroyables, c'était cela mon but". L'auteur-compositeur-interprète estime qu'il n'était pas doué pour être musicien : "Je pense qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas et moi je ne l'étais pas. Je l'ai jamais eue d'ailleurs cette faculté à improviser pourtant j'y travaille, c'est même un truc auquel je m'y mets tous les jours mais je n'y arrive pas. Au niveau rythmique je me suis rattrapé je pense. Je m'accompagne de façon assez assise, sûre, jouer tout seul pendant un petit moment avant que les musiciens arrivent, on comprend la chanson et on entend le rythme, c'est tout ce que je voulais".

