Fouron Saint-Pierre : Boucherie à la Ferme Mathieu Meens

Aujourd’hui, rendez-vous sur le plateau de Herve à la Boucherie à la Ferme de Mathieu qui se trouve à la fois à Fouron Saint Pierre et à Dalhem… Une partie des bâtiments est située en Wallonie alors que les prairies sont en Flandre et tout cela à deux pas des Pays-Bas… Bref, un endroit magnifique dans une campagne vallonnée et verdoyante.

C’est là que vous avez découvert une boucherie à la ferme ?

Vous allez me dire que j’ai déjà parlé de différentes boucheries à la ferme et pourtant celle-ci est encore très différente des autres !

Qu’est-ce qui la différencie d‘autres ?

Mathieu Meens ne vous propose que des viandes de races françaises particulières comme la charolaise, la limousine, la blonde d’Aquitaine, la Salers… Ou encore la Simmenthal, la Parthenaise… Et un peu de Blanc Bleu Belge.

Tout cela lui fait un beau troupeau !

Effectivement car les robes de ces différentes races et leurs particularités sont très agréables à regarder dans les prés car entre la robe fauve-froment unie et des muqueuses noires de la Parthaise, la couleur marron, plus claire sous le ventre et autour des yeux et du mufle de la limousine ou encore la Salers avec une robe de couleur rouge bordeaux foncé et aux cornes impressionnantes… Bref, dans les prairies de Mathieu la diversité est de mise !

Mais au-delà de l’aspect esthétique y-a-t-il un intérêt ?

C’est même là que réside le principal intérêt de toutes ces races qui pour la plupart sont rustiques. Cela veut dire que ces vaches peuvent mettre bas sans l’aide d’un vétérinaire, sans césarienne, tout naturellement en prairie… Ce qui est aussi intéressant, c’est que ces différentes races donnent des morceaux de viandes très différents : certains sont plus persillés que d’autres, certains sont plus goûteux…

Et on retrouve tout cela dans le comptoir de la boucherie ?

Oui et non. J’explique : chaque semaine dans la boucherie Mathieu et son épouse Jessica vous affiche la ou les race(s) que vous trouvez en comptoir. Cela veut dire que chaque semaine vous pouvez déguster des races différentes ! Vous pouvez également lui commander des abats ou des morceaux comme la poire qui est une pièce qui se situe au niveau de l'arrière-train du bœuf, la bavette, la tahette… Bref, que ce soit pour griller ou laisser doucement cuire dans un pot-au-feu, vous trouvez chez Mathieu tout ce que vous allez adorer.

On ne trouve que du bœuf ?

Pas du tout car Mathieu travaille en collaboration avec la Ferme des Waides de Benoît Renkens qui lui livre de la viande de ses porcs tandis que lui vend de la viande de bœuf de Mathieu dans son magasin à la ferme de Blegny. Tandis que les poulets viennent des Ardennes et l’agneau de petits producteurs locaux. Bref, ici encore le circuit-court est une réalité. En saison, Mathieu vous propose également du gibier qu’il a lui-même chassé.

Quelques exemples de ce l’on peut trouver dans le comptoir ?

A côté des magnifiques entrecôtes vous trouvez des viandes pour carbonnades, bouilli, fondue… Des hachis, des saucisses, des plateaux pour fondue ou raclette… Et puis on peut parler des prix et là, vous allez avoir des surprises car j’ai comparé avec les mêmes morceaux de viandes dans deux enseignes et voyez ce que cela donne : les carbonnades de bœuf chez Delhaize sont à 13.45€ le k°, le filet pur à 29.95 tandis que chez Dufrais en ligne vous pouvez commander du filet pur à 32.36€ le k° et les carbonnades à 13.75€ le k° tandis que chez Mathieu vous aller les trouver respectivement à 10.50€ le k° pour les carbonnades et à 28€ de k° pour le filet pur. Soit dans les deux cas bien moins chers qu’en grande distribution !

Boucherie à la ferme Mathieu Meens

Rullen 16 à Fouron Saint Pierre

0491 22 72 08

Page FB : boucherie à la ferme mathieu meens

Et puisque vous êtes dans la région, n’hésitez pas à passer chez Fruits d'ici - Exploitation Leclerc (Rue Affnay, 6 - 4608 Neufchâteau-Dalhem) pour ses fruits, ses jus… Ou chez De la Fleur au Fruit ou vous découvrirez des légumes et fruits bio à Warsage… Ou encore à Berneau chez Didier Smeets pour ses succulents chocolats…

