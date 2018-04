Fortnite Battle Royale est officiellement disponible pour tous sur iOS

Disponible dans un premier temps sur invitation, le célèbre jeu multijoueur est enfin disponible pour tous sur iOS... à condition que votre iPhone ou iPad soit suffisamment puissant.

"Fortnite est le même jeu avec 100 joueurs que vous connaissez déjà sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Mac. Même gameplay, même carte, même contenu, mêmes mises à jour hebdomadaires."

Le portage du jeu, déjà disponible sur de nombreuses autres plateformes, est compatible avec les derniers appareils d'Apple. À savoir les iPhone SE, 6S, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, et X. Quant aux iPad, le jeu tourne sans problème sur l'iPad Mini 4, l'iPad Air 2 et les deux iPad Pro. Fortnite Battle Royale nécessite également iOS 11 et une connexion internet. Logique puisqu'il s'agit d'un jeu multijoueur où vous affrontez 99 adversaires tous réunis sur la même carte afin d'être l'unique survivant.

Fortnite Battle Royale sur iOS est gratuit, mais offre quelques achats intégrés (notamment des armes ou des costumes, pas nécessaires pour apprécier le jeu) et propose de choisir ses adversaires, en excluant par exemple les joueurs PS4, PC et Mac, afin que les joueurs iOS sans manettes soient tous au même niveau.

Cette version publique devrait aider Epic Games a battre de nouveaux records. Selon Sensor Tower, le jeu est non seulement le plus téléchargé sur iOS, mais également le plus rentable du moment. Le cabinet d'analyse avance la somme de 5,3 millions de dollars générés uniquement grâce aux achats intégrés, en 10 jours seulement.

