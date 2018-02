FOREM : Une séance d'information pour les amateurs de construction

Vous envisagez de travailler dans la construction? Rejoignez-nous le 13 mars à Huy!



Au programme :

* Séance d’information sur le secteur

* Démos métiers : électricité, carrelage, maçonnerie, couverture

* Focus sur la sécurité (comment monter un échafaudage ?)

* Formations à Huy et Liège

* Environ 50 offres d’emploi



Un conseiller entreprises du Forem sera présent et accompagné de 3 agences intérim du secteur. Vous pourrez leur remettre votre CV et bénéficier de conseils....



Ne rater pas cette occasion ! Inscrivez-vous :

- 085/27 41 31- carrefouremploiformationorientation.huy@forem.be