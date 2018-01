FOREM : Le parc Walibi Belgium recrute !

Tu as le sens du service client ?

Tu es souriant(e), proactif(ve) et tu as de bonnes connaissances en néerlandais et/ou anglais ?

Intégrer une entreprise fun où l’esprit d’équipe et le professionnalisme sont les maîtres mots, ça te motive ?

Dans ce cas, tu es peut-être le nouveau talent qui complètera la Whappy Team Walibi Belgium – Aqualibi !

Ce parc d’attraction, situé au cœur du Brabant wallon accueille plus d’un million trois cents mille visiteurs chaque année. Il recherche de nouveaux collaborateurs pour sa saison 2018 (mars à novembre). 10 profils différents sont proposés pour des contrats CDD en tant que saisonnier :