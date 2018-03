FOREM : La Police Fédérale engage

La Police Fédérale engagera tout au long de l’année environ 400 agents de sécurisation. Leur rôle sera d’assurer le transfert de détenus, la police des cours et tribunaux, les patrouilles de sécurisation, l’ordre public en cas d’incidents, la sécurisation de sites nucléaires et autres installations ou bien, la réalisation d’escorte protocolaire…

Pour pouvoir postuler, aucun diplôme n’est requis et vous devez répondre aux conditions suivantes :

Être de nationalité belge

Jouir de vos droits civils et politiques

Être âge de minimum 17 ans

Pratiquer éventuellement une deuxième langue

Intéressé(e) ? Rendez-vous sur www.jesecurise.be

Vous y trouverez notamment toutes les informations complémentaires sur la procédure de sélection et le formulaire d’inscription.

AGENDA

Le Forem en partenariat avec FAR



Vous êtes une femme entrepreneure, cadre, directrice des ressources humaines... A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Le Forem en partenariat avec FAR vous met à l’honneur !



Participez gratuitement à notre rencontre du 8 mars à Liège et découvrez l’ensemble de nos services aux entreprises et aides financières pour booster votre activité !



Au programme :



• 8h30 : accueil – petit-déjeuner et café

• 9h00 – 10h00 :



➢ Présentation des Services aux entreprises du Forem et des aides à l’emploi et à la formation...

➢ Présentation des aides régionales à la transition numérique de l’Agence du Numérique

➢ Présentation des solutions de financement par la SOCAMUT



• 10h00 – 10h30 : networking entre cadres et femmes entrepreneures



Quand et où ?

Le jeudi 8 mars au Le Forem de Liège (Salle 3)



Parc d’Affaires Zénobe Gramme (Bâtiment I)

Square des Conduites d’eau, 5-6

4020 Liège



Inscription au 04 229 11 01

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtO0DJo4zySDBIikTizxjtHkRUMlc3Qzc3UUNROEg2NTlVRlFLQUVHVEhFWC4u