FOREM : Jobday Safran Aero Boosters

Rendez-vous le 19 février 2018 au Jobday organisé par le Forem et l'entreprise Safran Aero Boosters (SAB).

Safran Aero Boosters (SAB) recrute une centaine d'ouvriers .

Active dans le domaine aéronautique et spatial, Safran Aero Boosters développe des sous-ensembles, des équipements et des bancs d'essais pour les moteurs aéronautiques et spatiaux.

Postes à pourvoir lors du Jobday

Intéressé(e) ?

Le Jobday aura lieu le 19 février 2018 à 9h à la salle Polyvalente du Centre Technifutur, rue Bois Saint Jean n°15-17 à 4102 Ougrée .

Lors de cette journée, vous aurez l'occasion de rencontrer l'employeur. Pensez à vous munir de votre C.V. !

