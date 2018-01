FOREM : Entreprise d'entrainement pédagogique

Le centre de formation Bureau et Services, Langues de Heusy organisera très prochainement une formation intitulée "Exercer son métier de secrétaire/employé en entreprise d'entraînement pédagogique"

L’Entreprise d’Entraînement Pédagogique " Pause-Café " fait partie d’un réseau de plus de 5000 entreprises " virtuelles " dans le monde. Elle fonctionne comme une vraie entreprise (c’est-à-dire qu’elle vend et achète des marchandises) excepté la livraison physique qui n’a pas lieu. Et donc votre formation se déroule dans cette presque vraie entreprise. Vous pourrez donc :

- Acheter/vendre des produits

- Suivi des paiements et encaissements

- Créer une promotion de produits

- Actualiser le site d’e-commerce



Quand et où se déroule la formation?

Du 19/02/2018 au 23/03/2018 au Centre de formation Bureau et Services, Langues

Rue Jean Gôme 8 à HEUSY

Prérequis :

Etre titulaire au minimum du CESS option techniques de bureau, secrétariat, gestion, comptabilité OU être titulaire du CESS quelle que soit l'option et justifier d'une expérience de 3 mois en secrétariat ou en comptabilité OU justifier d'une expérience professionnelle de minimum 6 mois en secrétariat ou en comptabilité

Etre capable d'utiliser la suite Office (Windows, Word, Excel, Outlook) et Internet

Avoir des connaissances de base dans une des 3 langues (anglais, néerlandais, allemand) et oser s'exprimer dans une de ces langues est un atout

Durée et horaire :

Du 19.2.2018 au 23.3.2018 + 2 semaines de stage

Du lundi au vendredi : entre 8 H 00 à 16 H 30

Envie d'exercer votre métier de secrétaire/employé en entreprise d'entraînement pédagogique ?

Participez à la séance d'info du 5 février !

Plus d’infos sur www.leforem.be